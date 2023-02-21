Путин высказался об устойчивом выражении "пушки важнее масла"

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин объяснил, выдержит ли российская экономика условия, при которых на оборону страны брошены значительные силы.

Президент России подчеркнул, что оборона страны является важнейшим приоритетом для России.

"Вы знаете, есть такое устойчивое выражение — пушки вместо масла", — сказал российский лидер в своём обращении к Федеральному собранию.

Президент РФ уверен, что Россия справится с вызовами.

"Решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должные повторять ошибок прошлого. Не должны разрушать собственную экономику", — отметил глава РФ.

Он отметил, что у России есть всё для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны.

"Именно в этой логике мы действуем", — заверил Путин.

Ранее Владимир Путин объяснил, что с точки зрения Запада означает стратегическое поражение России.

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