ECIU: Лондон за год потратил на газ на 50 млрд фунтов больше из-за своих же санкций

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне эмбарго для российских энергоносителей, кризиса и резкого роста цен на топливо Великобритания за прошедший 2022 год потратила на закупку газа на 50 млрд фунтов стерлингов больше.

Газовый кризис обернулся резким подъёмом закупочных цен на голубое топливо.

"Соединённое Королевство потратило в регионе 60-70 миллиардов фунтов стерлингов за последние 12 месяцев… Газовый кризис увеличил оптовые затраты на газ на 50-60 миллиардов фунтов стерлингов", — говорится в исследовании Energy and Climate Intelligence Unit.

Возникли проблемы и с перспективой ввода возобновляемых источников энергии. На эти цели было затрачено ещё более 20 млрд фунтов.

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