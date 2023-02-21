В Польше пожаловались на крах рынка из-за антироссийского эмбарго

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запрет на торговлю с Россией обернулся для польских фермеров крахом "яблочного" рынка, заявили в Союзе садоводов страны. По словам представителей аграрного сектора, предприниматели не знают, куда деть фрукты.

Как подчеркнули в Союзе, ранее весь сегмент рынка "держался на России".

"Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина — запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов. Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор", — цитирует недовольство фермеров Interia.

По словам аграриев, несмотря на то, что Польша входит в тройку топ-поставщиков яблок в мире, этого недостаточно, чтобы заменить российский потребительский сегмент.

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