Иран окончательно отказался от расчетов в долларах

Правительство Ирана приняло решение о переходе с доллара на евро в качестве валюты при расчётах в международных транзакциях.

Как сообщает Mehr, такое решение распространяется на министерства, организации, компании и государственные ведомства Ирана.

Cоответственно, государственные учреждения должны будут использовать евро при составлении финансовой статистики и отчётов, а Центральному банку Ирана было поручено постоянно контролировать и сообщать о ставке иранского риала против европейской валюты.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что сотрудничество Тегерана и Москвы и отказ от взаиморасчетов в долларах может изолировать США.

Об этом заявила пресс-служба иранского лидера. Хаменеи подчеркнул, что страны способны "отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях".

По его словам, российский лидер является сильной личностью, способной принимать ключевые решения. Хаменеи добавил, что "с Россией, как с супердержавой, можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости, и можно сотрудничать с ней логически".

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