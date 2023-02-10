Тюменские власти опубликовали список вакансий с зарплатой более ста тысяч рублей

В Тюменской области заработную плату в размере 100 тысяч рублей предлагают вальщику леса и управляющему отделением банка. Готовы платить ежемесячно 110 тысяч рублей начальнику отдела в промышленности, а руководителю службы обещают заработок в размере 150 тысяч рублей. Об этом пишет издание nashgorod.ru.

Отмечается, что на портале региональной службы занятости опубликованы более 20 тысяч вакансий.

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