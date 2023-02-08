РИА Новости: мировые центробанки скупили всё золото и готовятся к худшему

Прошлый год стал рекордным по закупкам золота центральными банками разных государств. Большой спрос говорит о наличии серьёзных проблем в мировой экономике и подготовке к потрясениям. К таким выводам пришла обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

По итогам 2022 года Россия заняло четвёртое место по резервам драгоценного металла. ЦБ РФ вытесняет из активов валюты недружественных стран и наращивает запасы золота и юаня.

Центробанки пополняют резервы, чтобы не привязываться к конкретным валютам и облигациям. Также закупка золота вызвана желанием исключить зависимость от эмитента ценных бумаг в условиях неопределённых за несколько десятилетий международных отношений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.