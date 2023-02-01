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ООН предрекает сложные времена для большинства мировых экономик

Экономика

На днях Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила доклад "Мировая экономическая ситуация и перспективы”. В нём они предсказали, что показатели темпа роста мировой экономики могут в 2023 году стать одними из самых низких за последние десятилетия.

ООН предрекает сложные времена для большинства мировых экономик

После кризиса COVID-19 замедлились темпы роста ВВП в США, ЕС и других развитых странах. Это негативно повлияло на всю мировую экономику, усугубляя глобальную финансовую и долговую уязвимость развивающихся стран, пишет центральная профсоюзная газета "Солидарность". В мире ожидается слабое восстановление рынка труда и рост бедности.

Так, на Италию, Германию, Великобританию уже надвигается риск рецессии. По данным ООН, объём экономического производства в ЕС вырастет всего на 0,2% в 2023 году. Эксперты надеются, что в 2024 году ситуация выровняется, и экономический рост ускорится до 1,6%.

После начала СВО на Украине в ООН ожидали сокращение российской экономики до 10 — 15%. Однако в рейтинге МВФ Россия поднялась с 11 на 9 место среди экономик мира, а экономика сократилась лишь на 3%.

В ООН предложили укреплять систему социальной защиты, обеспечивать поддержку населения посредством целевых и временных субсидий, денежных выплат и скидок на коммунальные платежи, снижать налоги на потребление или таможенные пошлины, производить стратегические государственные инвестиции в образование, здравоохранение, цифровую инфраструктуру, новые технологии, смягчение последствий изменения климата.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов заявил, что меры предложенные ООН уже давно предлагают мировые движения профсоюзов.

"Профсоюзы первыми осознали, что надо менять мировую экономическую политику. И было бы хорошо, если бы мировое профсоюзное движение осознало, что надо менять и мировую политическую систему. Она устарела, она мешает справедливому развитию человечества", - заявил Соколов.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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