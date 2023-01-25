Sohu: Россия преподнесла неприятный сюрприз США, подав пример всему миру

Россия преподнесла США сюрприз, который оказался для Вашингтона весьма неприятным. А именно — Москва продемонстрировала всему миру, что дедолларизация может быть успешной. Об этом говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

На днях Аргентина и Бразилия объявили о намерении создать единую валюту, которая поможет этим странам стимулировать региональную торговлю и уменьшить зависимость от доллара. В будущем планируется пригласить и другие страны Латинской Америки присоединиться к проекту. Новую валюту, вероятно, назовут sur (южная).

По мнению авторов Sohu, реализация этого плана позволит экономической и финансовой мощи Латиноамериканского и Карибского сообщества сделать большой шаг вперед (перевод материала "ПолитРоссия").

Китайские эксперты считают, что решение Аргентины и Бразилии является частью волны глобальной дедолларизации, которая отражает общую тенденцию различных регионов по всему миру противостоять гегемонии доллара США.

И первой начала работать в этом направлении Россия, которая и подала пример остальному миру.

Сегодня Россия ведёт расчёты со многими странами либо в национальных валютах, либо в юанях. И активное продвижение РФ дедолларизации достигло значительных результатов, подчёркивается в материале.

"Россия популяризирует двусторонние расчёты в местных валютах, чтобы установить новый ориентир для мира. Общая тенденция глобальной дедолларизации ускоряется: от Ближнего Востока до Южной Азии и Латинской Америки страны усердно работают над тем, чтобы добиться прогресса в этом вопросе", — отмечают китайские эксперты.

По их мнению, для США всё это стало большой неожиданностью, поскольку в Вашингтоне думали, что главенство доллара неоспоримо и никак не ожидали, что примеру России последует почти весь мир.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Анголе, заявил, что тема создания собственной валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в конце августа.

"Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали, о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Об этом обязательно пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике в конце августа и куда приглашается группа африканских стран, включая, как я понимаю, и президента (Анголы Жоау) Лоуренсу", — сказал глава российского дипведомства.

Сергей Лавров подчеркнул, что уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, сообщает ТАСС.

"Они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне", — подчеркнул он.

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