"Сделано в Европе": Париж уговаривает Берлин на жёсткий ответ Вашингтону

Франция и Германия считают, что Евросоюз должен дать масштабный и быстрый ответ на американский Акт о снижении инфляции. Об этом накануне заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Встреча лидеров двух ведущих стран ЕС проходила в Париже, поводом стало 60-летие подписания франко-германского межгосударственного договора. Впрочем, надо заметить, что встреча должна была пройти раньше, но её отложили. Причём после этого заговорили о разногласиях между Парижем и Берлином.

Якобы французы были недовольны планами правительства ФРГ по поддержке немецкой экономики на 200 миллиардов евро. Ну а ещё тем, что Германия ориентируется на закупки систем ПВО и авиатехники у США и Израиля, а не развивает европейские разработки, где большую роль играют как раз французские компании.

Но вот встретились. И нашли — помимо той же Украины — общие темы. В числе которых большое внимание было уделено как раз американскому Акту о снижении инфляции.

Закон этот президент Джо Байден подписал в августе прошлого года. Он предусматривает льготы и субсдиии для высокотехнологичных компаний, в том числе производящих электромобили. В Евросоюзе этот закон вызвал большие опасения в связи с тем, что многие компании могут перенести производство в США. Лишив тем самым Европу рабочих мест, инвестиций и высокотехнологичных производств.

Особенно много на эту тему рассуждает как раз Эммануэль Макрон. Который при каждом удобном и не очень случае говорит о том, что Европа должна дать скоординированный ответ.

Судя по сказанному на пресс-конференции, президент Франции по-прежнему настроен более радикально, нежели германский канцлер.

"Мы выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ на американский закон. Необходимо предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников", — цитирует Макрона ТАСС.

В свою очередь, Олаф Шольц считает, что конфликт вокруг американского закона о снижении инфляции будет разрешен в ближайшие несколько месяцев.

"В любом случае, в настоящее время я твердо уверен, что мы сможем достичь необходимого взаимопонимания в течение первой половины этого года", — сказал Шольц.

По его словам, нельзя, чтобы европейские компании сталкивались с дискриминацией в отношении своей деятельности в Соединённых Штатах. По словам Шольца, он видит большое понимание этих опасений в США.

Ранее во время выступления в Сорбонне Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужна амбициозная программа индустриального развития. Он призвал гарантировать устойчивость европейской промышленности на континенте на основе стратегии "Сделано в Европе". По мнению Макрона, такая программа, предлагаемая в Париже в ответ на американские меры, должна охватывать период до 2030 года.

Правда, пока о перспективах принятия такой программы нельзя сказать ничего более-менее определённого. Судя по сказанному Шольцем, в Берлине американским законом недовольны, считают возможным принятие каких-то мер, но всё же рассчитывают договориться.

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