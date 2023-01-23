Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сатановский объяснил, почему уехавшие артисты начинают хвалить Украину: не хотят "отхватить"
FT: Берлин занимается "шольцингом" в вопросе поставок Украине танков Leopard
Политолог Кедми объяснил саботаж внутри России словами Ленина
Врио главы ДНР Пушилин заявил о подготовке к переходу Артёмовска под контроль ВС РФ
Михеева: трогать уличных животных можно только в медицинских перчатках
Генерал ВС Украины Павлюк заявил о возведении эшелонированной обороны вокруг Киева
Лариса Удовиченко впервые прокомментировала свое самочувствие после перелома позвоночника
Жительницу Читы оштрафовали за "класс" в "Одноклассниках" под постом о гибели мобилизованных
Глава МИД Лавров назвал войну России и Запада не гибридной, а почти настоящей

"Сделано в Европе": Париж уговаривает Берлин на жёсткий ответ Вашингтону

Экономика

Франция и Германия считают, что Евросоюз должен дать масштабный и быстрый ответ на американский Акт о снижении инфляции. Об этом накануне заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Сделано в Европе": Париж уговаривает Берлин на жёсткий ответ Вашингтону

Встреча лидеров двух ведущих стран ЕС проходила в Париже, поводом стало 60-летие подписания франко-германского межгосударственного договора. Впрочем, надо заметить, что встреча должна была пройти раньше, но её отложили. Причём после этого заговорили о разногласиях между Парижем и Берлином.

Якобы французы были недовольны планами правительства ФРГ по поддержке немецкой экономики на 200 миллиардов евро. Ну а ещё тем, что Германия ориентируется на закупки систем ПВО и авиатехники у США и Израиля, а не развивает европейские разработки, где большую роль играют как раз французские компании.

Но вот встретились. И нашли — помимо той же Украины — общие темы. В числе которых большое внимание было уделено как раз американскому Акту о снижении инфляции.

Закон этот президент Джо Байден подписал в августе прошлого года. Он предусматривает льготы и субсдиии для высокотехнологичных компаний, в том числе производящих электромобили. В Евросоюзе этот закон вызвал большие опасения в связи с тем, что многие компании могут перенести производство в США. Лишив тем самым Европу рабочих мест, инвестиций и высокотехнологичных производств.

Особенно много на эту тему рассуждает как раз Эммануэль Макрон. Который при каждом удобном и не очень случае говорит о том, что Европа должна дать скоординированный ответ.

Судя по сказанному на пресс-конференции, президент Франции по-прежнему настроен более радикально, нежели германский канцлер.

"Мы выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ на американский закон. Необходимо предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников", — цитирует Макрона ТАСС.

В свою очередь, Олаф Шольц считает, что конфликт вокруг американского закона о снижении инфляции будет разрешен в ближайшие несколько месяцев.

"В любом случае, в настоящее время я твердо уверен, что мы сможем достичь необходимого взаимопонимания в течение первой половины этого года", — сказал Шольц.

По его словам, нельзя, чтобы европейские компании сталкивались с дискриминацией в отношении своей деятельности в Соединённых Штатах. По словам Шольца, он видит большое понимание этих опасений в США.

Ранее во время выступления в Сорбонне Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужна амбициозная программа индустриального развития. Он призвал гарантировать устойчивость европейской промышленности на континенте на основе стратегии "Сделано в Европе". По мнению Макрона, такая программа, предлагаемая в Париже в ответ на американские меры, должна охватывать период до 2030 года.

Правда, пока о перспективах принятия такой программы нельзя сказать ничего более-менее определённого. Судя по сказанному Шольцем, в Берлине американским законом недовольны, считают возможным принятие каких-то мер, но всё же рассчитывают договориться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Протезы и трепанация: древние врачи дадут фору многим своим современникам Сергей Лебедев Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Последние материалы
Жительницу Читы оштрафовали за "класс" в "Одноклассниках" под постом о гибели мобилизованных
Глава МИД Лавров назвал войну России и Запада не гибридной, а почти настоящей
Марин ле Пен: Киеву нельзя поставлять тяжёлые танки
Премьер-министр Японии Фумио Кисида: Япония намерена срочно повысить рождаемость в стране
Gazeta Wyborcza: школьники в Польше унижают и оскорбляют украинских детей
Родители школьников протестуют против "разговоров о важном" с Егором Кридом
Минобороны: на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли до 70 человек личного состава
Лавров: украинский кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве Запада
Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ вместе с экипажем на Днепровском направлении
Женщинам за время беременности нужно пройти не менее чем через семь УЗИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников