Россияне смогут запретить себе оформлять кредиты и займы на "Госуслугах", сообщили в пресс-службе Центробанка страны.
Законопроект уже готовят для внесения на рассмотрение в Госдуму РФ.
"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — рассказали в ЦБ РИА Новости.
Выставленный самозапрет на портале "Госуслугу" будет автоматически попадать в бюро кредитных историй и даст банкам возможность при запросе в БКИ видеть незаинтересованность потенциального клиента в займе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.