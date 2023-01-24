Россияне смогут сами себе "автоматически" запретить брать кредиты

Россияне смогут запретить себе оформлять кредиты и займы на "Госуслугах", сообщили в пресс-службе Центробанка страны.

Законопроект уже готовят для внесения на рассмотрение в Госдуму РФ.

"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — рассказали в ЦБ РИА Новости.

Выставленный самозапрет на портале "Госуслугу" будет автоматически попадать в бюро кредитных историй и даст банкам возможность при запросе в БКИ видеть незаинтересованность потенциального клиента в займе.

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