Антонов: 2023 год для рубля начался позитивно

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает ситуацию на рынке национальной валюты достаточно позитивной, чего не скажешь о долларах и евро.

"С начала года пара доллар и рубль снизилась на 2%, до 68,50 рубля, евро и рубль — на 0,25%, до 74,11 рублей. Снижению курсов иностранных валют способствовали: подорожание нефти, общее ослабление доллара на глобальном валютном рынке, подготовка экспортёров к пику налоговых платежей", — приводит его слова ФАН.

Что касается пары рубль и юань, по словам экономиста, то здесь ситуация несколько улучшилась. С начала года ставка возросла на 2,17 процентов, до 10,12 рублей.

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