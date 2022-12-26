Les Echos: мировые рынки в тревоге ждут ответа России на "потолок цен" по нефти

Мировые рынки опасаются, что Россия снизит добычу нефти. А это приведёт к росту цен на данный ресурс, отмечает французская деловая газета Les Echos.

Как отмечает издание, "рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти".

В материале подчёркивается, что две недели назад цены на нефть достигли самых низких отметок за год. Однако "за последние дни они взлетели" на фоне страхов уменьшения мирового предложения на рынке нефти, а также увеличения спроса в Китае, который смягчает антиковидные меры, цитирует материал французского издания ТАСС.

Ещё одним фактором, который способствовал росту цен на нефть, стало заявление США о снижении запасов топлива и начале закупок для восполнения резервов.

Отмечается, что в пятницу после российских заявлений нефть марки Brent поднялась на 1,8%, пробив отметку в 83 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что в рамках ответных мерах на введённый Западом потолок цен российские власти запретят поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдению введённых ограничений.

Кроме того, отмечал Новак, в России готовы пойти на снижение добычи нефти. По его словам, такое сокращение может составить примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки, это примерно пять-семь процентов от нынешней нефтедобычи.

Объём для российских компаний незначительный, но тем не менее, вероятность такого сокращения нефтедобычи существует, сказал Новак.

В начале декабря страны Евросоюза, США, Австралия, Канада, Великобритания, Япония поддержали ограничение цены на российскую нефть — не более 60 долларов за баррель. В России неоднократно подчёркивали, что не будут поставлять нефть в страны, которые поддержат потолок цен.

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