Мировые рынки опасаются, что Россия снизит добычу нефти. А это приведёт к росту цен на данный ресурс, отмечает французская деловая газета Les Echos.
Как отмечает издание, "рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти".
В материале подчёркивается, что две недели назад цены на нефть достигли самых низких отметок за год. Однако "за последние дни они взлетели" на фоне страхов уменьшения мирового предложения на рынке нефти, а также увеличения спроса в Китае, который смягчает антиковидные меры, цитирует материал французского издания ТАСС.
Ещё одним фактором, который способствовал росту цен на нефть, стало заявление США о снижении запасов топлива и начале закупок для восполнения резервов.
Отмечается, что в пятницу после российских заявлений нефть марки Brent поднялась на 1,8%, пробив отметку в 83 доллара за баррель.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что в рамках ответных мерах на введённый Западом потолок цен российские власти запретят поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдению введённых ограничений.
Кроме того, отмечал Новак, в России готовы пойти на снижение добычи нефти. По его словам, такое сокращение может составить примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки, это примерно пять-семь процентов от нынешней нефтедобычи.
Объём для российских компаний незначительный, но тем не менее, вероятность такого сокращения нефтедобычи существует, сказал Новак.
В начале декабря страны Евросоюза, США, Австралия, Канада, Великобритания, Япония поддержали ограничение цены на российскую нефть — не более 60 долларов за баррель. В России неоднократно подчёркивали, что не будут поставлять нефть в страны, которые поддержат потолок цен.
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