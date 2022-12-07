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Эксперты ЦБ РФ назвали потолок цен на нефть новым экономическим шоком

Экономика

Потолок цен на российскую нефть и эмбарго на её импорт из России в Европу являются новым шоком, который способен заметно снизить экономическую активность в РФ. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования российского Центробанка.

Эксперты ЦБ РФ назвали потолок цен на нефть новым экономическим шоком

"Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", — цитирует РИА "Новости" документ.

В департаменте исследований и прогнозирования напомнили, что в октябре добыча нефти в России незначительно сократилась. По их мнению, дальнейшая динамика добычи нефти в РФ зависит от действия различных ограничительных мер со стороны недружественных стран.

При этом в ответ на введение ими потолка цен на нефть Российская Федерация может сократить объём экспорта, допускают эксперты.

Стоит отметить, что мнение департамента может не совпадать с официальной позицией российского Центробанка.

Потолок цен был введён Евросоюзом 5 декабря. Согласно этому решению, цена российской нефти не должна превышать 60 долларов за баррель. В случае превышения Евросоюз может запретить транспортировку нефти, страхование и ряд других услуг.

Ограничение цены также поддержали США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия. Введение потолка цен было приурочено к вступлению в силу эмбарго на поставки нефти в Евросоюз морским путём. На поставки по  трубопроводам ограничения не распространяются.

В России неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть в страны, которые поддержат ограничение цены. По информации СМИ, сейчас ведётся обсуждение ответных мер. Среди которых, в частности, запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые поддержали потолок цен.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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