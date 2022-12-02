Крупные компании поднимают цену за перевозку нефти из России

Крупные судовладельцы значительно увеличивают ставки за перевозку из-за рисков в канун введения лимита цен на российскую нефть. Об этом пишет издание EADaily.

Отмечается, что заменой может стать "серый" флот, поскольку неизвестные компании скупили почти 400 танкеров на рынке после начала спецоперации России на Украине. Подробнее читайте в статье на сайте.

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