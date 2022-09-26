Из-за установления предельной стоимости российской нефти цены выйдут из-под контроля, а на рынке возникнет "огромный дисбаланс". Такое заявление сделал глава МИД Венесуэлы, пишет РИА Новости.
Дипломат добавил, что введение ценового предела на нефть из России ударит бумерангом по странам, которые эти ограничения устанавливают.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.