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Глава МИД Венесуэлы: ограничение цен на российскую нефть спровоцирует кризис

Мир

Из-за установления предельной стоимости российской нефти цены выйдут из-под контроля, а на рынке возникнет "огромный дисбаланс". Такое заявление сделал глава МИД Венесуэлы, пишет РИА Новости.

Дипломат добавил, что введение ценового предела на нефть из России ударит бумерангом по странам, которые эти ограничения устанавливают.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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