Колобанов: цены на газ в ЕС будут зависеть от погоды и транзита через Украину

Одним из основных факторов, который будет определять биржевую цену газа в странах Европы, станет погода, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, большую роль в определении стоимости на голубое топливо сыграет температура воздуха, в меньшей степени повлияет наличие или отсутствие ветра.

"Биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных ", — пояснил Колобанов РИА Новости.

Как подчеркнул Колобанов, кроме того на цена на газ может резко подскочить в случае аварии на хабах или прекращение поставок топлива транзитом через Украину.

В свою очередь, старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит пояснил, что исторически сложилось, что с каждым градусом понижения температуры воздуха, спрос на топливо растёт на 4 процента.

"Сильные ветры увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. Более важным фактором является температура", — резюмировал эксперт.