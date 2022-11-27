Одним из основных факторов, который будет определять биржевую цену газа в странах Европы, станет погода, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
По его словам, большую роль в определении стоимости на голубое топливо сыграет температура воздуха, в меньшей степени повлияет наличие или отсутствие ветра.
"Биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных ", — пояснил Колобанов РИА Новости.
Как подчеркнул Колобанов, кроме того на цена на газ может резко подскочить в случае аварии на хабах или прекращение поставок топлива транзитом через Украину.
В свою очередь, старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит пояснил, что исторически сложилось, что с каждым градусом понижения температуры воздуха, спрос на топливо растёт на 4 процента.
"Сильные ветры увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. Более важным фактором является температура", — резюмировал эксперт.
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