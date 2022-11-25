Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны России: подлодка "Магадан" произвела успешные пуски ракет "Калибр"
Постпред Ульянов: МАГАТЭ не сможет проверить сотни ядерных объектов на Украине
Клишас: оскорбившему новые регионы РФ депутату Затулину стоит знать Конституцию
LBC: милое отношение британцев к украинским беженцам осталось в прошлом
Читатели Daily Mail: Байдену срочно нужно "проверить голову"
Американцы раскритиковали Киев за воровство газа у ЕС: "Нацисты в отчаянии"
Замглавкома ВМФ Астапов: морпехи ЧФ обманули Киев и десантом освободили Бердянск
Мясников: по России постепенно распространяется опасный вирус гриппа из Египта
Читатели Le Figaro: Зеленский может сохранить Украину, согласившись на её раздел

Эксперт Тимонин: цены на газ начнут снижаться спустя пару лет

Экономика

Биржевые цены на газ не будут существенно снижаться в Европе ещё пару лет, заявил консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

Эксперт Тимонин: цены на газ начнут снижаться спустя пару лет

По мнению эксперта, существенное изменение стоимости голубого топлива для европейцев стоит ожидать только в 2024–2025 годах.

"Существенного сокращения котировок можно ожидать только после увеличения производственных мощностей СПГ в мире, что произойдёт в среднесрочной перспективе после 2024-2025 годов", — пояснил консультант в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, подобного роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе. Однако стабилизироваться рынок может после острого периода отказа ЕС от российских энергоносителей. Сейчас же Европа и Азия вынуждены конкурировать за поставки СПГ, которого на всех игроков рынка, явно не хватает, что ведёт к повышению стоимости топлива.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова
Популярное
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования

В Сети появилось очередное обращение военных украинской армии к Зеленскому и Залужному. На своих командиров пожаловались бойцы разведывательной роты ВСУ.

Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Rebelión: ракеты Украины упали в Польше согласно плану Киева
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Знак зодиака 25 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Путин не даст Армении выйти из ОДКБ Любовь Степушова Бисмарк хорошо знал о силе России и сделал Германию великой Сергей Лебедев
Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки
Военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Последние материалы
Машины, захватившие мир: зарождение, развитие и становление японского автопрома
Читатели Daily Mail: Байдену срочно нужно "проверить голову"
Американцы раскритиковали Киев за воровство газа у ЕС: "Нацисты в отчаянии"
Замглавкома ВМФ Астапов: морпехи ЧФ обманули Киев и десантом освободили Бердянск
Мясников: по России постепенно распространяется опасный вирус гриппа из Египта
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов и выдерживает 35 градусов мороза
Читатели Le Figaro: Зеленский может сохранить Украину, согласившись на её раздел
Райнер: при возделывании садового участка надо учиться у дикой природы
Экс-канцлер Германии Меркель: украинский конфликт не был сюрпризом
Стелющийся сад в Сибири: плодовые деревья для холодной местности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников