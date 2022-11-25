Биржевые цены на газ не будут существенно снижаться в Европе ещё пару лет, заявил консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
По мнению эксперта, существенное изменение стоимости голубого топлива для европейцев стоит ожидать только в 2024–2025 годах.
"Существенного сокращения котировок можно ожидать только после увеличения производственных мощностей СПГ в мире, что произойдёт в среднесрочной перспективе после 2024-2025 годов", — пояснил консультант в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, подобного роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе. Однако стабилизироваться рынок может после острого периода отказа ЕС от российских энергоносителей. Сейчас же Европа и Азия вынуждены конкурировать за поставки СПГ, которого на всех игроков рынка, явно не хватает, что ведёт к повышению стоимости топлива.
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