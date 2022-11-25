Российский "Газпром" должен прекратить поставлять голубое топливо в Европу из-за того, что украинские власти воруют газ при транзите, заявили американские пользователи Сети. По их мнению, киевские "нацисты в отчаянии" и могут "заморозить" ЕС.
Комментаторы резко отреагировали на новость, что "Газпром" уличил украинскую сторону в воровстве газа, который идёт транзитом в Европу через Незалежную.
"Украинские нацисты, должно быть, в отчаянии. Они уже начали красть природный газ, предназначенный для Евросоюза. Надеюсь, Евросоюз поймёт, как глубоко он погряз в этой трясине", — написал один из пользователей под соответствующей статьёй Breitbart.
Кроме того, комментаторы сошлись во мнении, что Киев всегда "промышлял" воровством голубого топлива. А "Газпрому" стоило бы закрыть вентиль после подрыва на "Северном потоке".
"А почему Россия вообще должна поставлять газ на континент, где множество стран отправляют оружие людям, использующим его против русских?" — резюмировал ещё один юзер.
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