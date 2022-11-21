ЦБ: курс доллара на 22 ноября вырос до 60,74 рубля

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 22 ноября 2022 года.

Цена за один доллар составляет 60,7379. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,38 копейки (60,3741рубля на 21 ноября).

Официальный курс евро — 62,1245 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро понизился на 32,39 копейки (62,4484 рубля на 21 ноября).