Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 22 ноября 2022 года.
Цена за один доллар составляет 60,7379. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,38 копейки (60,3741рубля на 21 ноября).
Официальный курс евро — 62,1245 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро понизился на 32,39 копейки (62,4484 рубля на 21 ноября).
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