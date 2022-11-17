С начала 2022 года экспорт "Газпрома" упал почти в два раза

За десять с половиной месяцев текущего года экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 43,4% по сравнению с показателями предыдущего периода.

В компании сообщили, что было добыто 359,7 млрд кубометров газа, это меньше прошлогоднего объёма на 19,2%. 208,5 млрд кубометров "употребил" внутренний рынок, а 93,2 млрд кубометров было поставлено за рубеж по заключённым контрактам. Холдинг уточнил, что всем иностранным партнёрам газ поставляется согласно подтвержденным заявкам.

Так что касается газопровода "Сила Сибири", то объёмы экспорта в Китай только растут, пишет издание oilcapital.ru. Китайская компания CNPC регулярно запрашивает газ выше суточных контрактных объемов.