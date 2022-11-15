Эмитент "Газпрома": компании вернулись дивиденды на 7,2% акций

Эмитент "Газпрома" сообщает, что компании вернулись дивиденды на 7,2% акций.

Организация, которая выпускает ценные бумаги, сообщает, что "Газпром" не смог выплатить дивиденды акционерам, владеющим в совокупности 7,18% акции. По словам эмитента, это более 86 миллиардов рублей.

Сегодня, 15 ноября, эмитент завершил выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие.

В сообщении говорится, что доля исполненной обязанности — 92,82%. Всего должны были выплатить 1,121 триллион рублей. Однако деньги были выплачены не в полном объёме. Сообщается, что дивиденды не были выплачены из-за отсутствия точных адресных данных и банковских реквизитов.

С марта 2022 года нерезиденты президентским указом лишены возможности получать дивиденды.