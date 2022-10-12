Мантуров: Активы Nissan в России национализируются

Японский автопроизводитель Nissan продаст все свои активы в России государственной научно-исследовательской фирме NAMI.

О грядущей сделке сообщило министерство торговли, отметив, что за символическую сумму в один евро завод в Санкт-Петербурге и объекты продаж и маркетинга в Москве перестанут быть собственностью японской корпорации.

"Нам удалось достичь форманта, при котором предприятие продолжает функционировать. Ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места сохраняются”, — заявил министр торговли России Денис Мантуров.

По словам министра, российский автопроизводитель АВТОВАЗ будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запасные части.

У Nissan около 2000 сотрудников в России, и после завершения передачи NAMI сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для создания совместных предприятий.

Nissan сможет выкупить бизнес обратно в течение шести лет.

К слову, головной офис Nissan сообщил во вторник о предполагаемых убытках в размере $686,2 млн от ухода с российского рынка.

Напомним, что ранее по аналогичной схеме Россию покинула Renault, члена альянса с Nissan:

в мае 68% акций французского автопроизводителя перешли к NAMI, а его завод в Москве, на котором производились автомобили под брендами Renault и Nissan, был передан городскому правительству.