Японский автопроизводитель Nissan продаст все свои активы в России государственной научно-исследовательской фирме NAMI.
О грядущей сделке сообщило министерство торговли, отметив, что за символическую сумму в один евро завод в Санкт-Петербурге и объекты продаж и маркетинга в Москве перестанут быть собственностью японской корпорации.
"Нам удалось достичь форманта, при котором предприятие продолжает функционировать. Ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места сохраняются”, — заявил министр торговли России Денис Мантуров.
По словам министра, российский автопроизводитель АВТОВАЗ будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запасные части.
Nissan сможет выкупить бизнес обратно в течение шести лет.
К слову, головной офис Nissan сообщил во вторник о предполагаемых убытках в размере $686,2 млн от ухода с российского рынка.
Напомним, что ранее по аналогичной схеме Россию покинула Renault, члена альянса с Nissan:
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.