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Экономисты: время готовиться к "тощему" госбюджету 2023—2025

Экономика

Российские власти готовят двухлетний бюджет, учитывая СВО, новые территории, новые антироссийские санкции и социальные обязательства. Дефицит бюджета будет однозначным и ощутимым.

Экономисты: время готовиться к "тощему" госбюджету 2023—2025

Президент РФ на совещании по экономической ситуации озвучил данные, что профицит федерального бюджета по итогам девяти месяцев 2022 года составил 1,4 трлн рублей. При этом страна получила больше нефтегазовых доходов.

Но эту информацию дополнил министр финансов Антон Силуанов, заявивший, что всё далеко не так радужно. По его словам, в августе нефтегазовые доходы опустились до минимума с июня 2021 года, а бюджет на протяжении лета исполнялся с дефицитом.

Проект бюджета 2023—2025 гг. с самого начала закладывается с дефицитом в 1,32 трлн рублей по итогам 2022 года. Как пояснил "Новым известиям" научный сотрудник Института РАН Игорь Николаев: доходов стало меньше, а расходы растут.

С ним не согласен первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, отметивший серьёзную волатильность цен на нефть и газ, так что дефицит бюджета в этом случае не критичен. Хотя падение нефтегазовых доходов будет ощущаться несколько лет.

Причиной этого являются санкции, которые ограничивают рынки сбыта для нефтегазовых компаний. Россия продает нефть с дисконтом и вынуждена снижать добычу, а также думать, как теперь обходиться без зарубежного оборудования.

Где брать деньги?

Президент фонда "Центр развития региональной экономики" Илья Гращенков считает, что государству нужно менять подходы:

  • либо возвращаться к плановой версии экономики;
  • либо вводить "НЭП 2.0";
  • есть ещё вариант привлечь средства ФНБ, их хватит на несколько лет.

Понятно, что расходы на СВО и новые территории никто сокращать не будет.

Увеличится и финансирование армии по статье "Национальная оборона", хотя 300 млрд рублей может и не хватить. Плата по 195 тыс. рублей в месяц для 300 тыс. человек составит 58 млрд рублей в месяц — и это исходя только из содержания рядового.

Вырастут расходы по статье "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" — в бюджет заложено их увеличение на 58,41% для Росгвардии, МВД, ФСБ и других силовиков. У правительства явно зреют планы на большие изменения. Скорее всего, СВО переведут в режим контртеррористической операции.

Нельзя забывать и о людях в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. От увеличения расходов по соцобязательствам никуда не деться.

Хотя государство может вкладывать свои средства в инфраструктуру, например, в дорожное строительство. Невероятных денег потребует восстановление новых регионов, счёт будет идти на триллионы рублей.

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Автор: Александр Шторм
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