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Глава Shell счёл "настоящей проблемой" попытки ограничить цену на нефть из РФ

Экономика

Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден полагает, что предлагаемое странами Запада введение предельной цены для импортируемой из России нефти будет трудно осуществить на практике.

Глава Shell счёл "настоящей проблемой" попытки ограничить цену на нефть из РФ

По его словам, "это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации". По мнению ван Бердена, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут в себе определённые риски, сообщает "Интерфакс".

Он также заявил, что ожидает новых налогов в отношении компаний нефтегазового сектора для привлечения средств на меры поддержки потребителей, пострадавших от взлёта цен на энергоносители.

При этом главный исполнительный директор Shell считает, что правительства должны сфокусироваться на помощи наиболее уязвимым группам граждан, особенно бедным домохозяйствам, вместо прямого вмешательства в рыночные механизмы.

Хотя, надо заметить, "правительства" больше интересует как раз прямое вмешательство в рыночные механизмы. К чему вполне можно отнести идею ограничения цен на импортируемую из России нефть.

Напомним, с этой идеей в Вашингтоне выступают уже несколько месяцев. Она пользуется поддержкой стран G7. Кроме того, одобряют эту идею в руководстве Евросоюза.

Проблема в том, что без поддержки других государств эта инициатива не приведёт к желаемым для её инициаторов результатам — ограничению доходов России от продажи энергоносителей.

В Минфине США подсчитали, что ограничения цен на российскую нефть может сэкономить 160 миллиардов долларов в год для 50 крупнейших развивающихся стран.

По словам представителей американского финансового ведомства, у стран, закупающих сырье — в частности, у Индии и Китая — есть серьёзный стимул извлечь выгоду из ограничительных мер.

В России, напомним, ранее заявляли, что не будут поставлять энергоносители в государства, которые будут вводить ограничения цен на российские энергоносители.

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Автор: Антон Куликов
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