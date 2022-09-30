Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил предложение еврокомиссара Кадри Симсон внешне регулировать стоимость российского газа.
"Поставки просто развернутся, и сырьё уйдёт на азиатские рынки", — предупредил специалист, слова которого приводит RT.
Как подчеркнул собеседник издания, в этом случае Запад пострадает из-за недостатка газа. Также аналитик предрёк рост цен на голубое топливо.
Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что Евросоюз планирует ввести "ценовой потолок" на нефть из России в ближайшее время.
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