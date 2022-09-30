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Юшков: "ценовой потолок" на газ РФ усугубит энергетический кризис на Западе

Экономика

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил предложение еврокомиссара Кадри Симсон внешне регулировать стоимость российского газа.

"Поставки просто развернутся, и сырьё уйдёт на азиатские рынки", — предупредил специалист, слова которого приводит RT.

Как подчеркнул собеседник издания, в этом случае Запад пострадает из-за недостатка газа. Также аналитик предрёк рост цен на голубое топливо.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что Евросоюз планирует ввести "ценовой потолок" на нефть из России в ближайшее время.

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Автор: Евгения Васильева.
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