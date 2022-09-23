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Sohu: европейцы потрясены советами властей, как пережить зиму

Экономика

Жителей стран Евросоюза ожидает очень тяжёлая зима, поскольку руководители государств сообщества развязали против России экономическую войну. И вместо реального решения проблем еврочиновники дают людям смехотворные советы.

Sohu: европейцы потрясены советами властей, как пережить зиму

Погода в Европе постепенно ухудшается, среднесуточная температура падает, а вот счета за электроэнергию и отопление растут, отмечает китайский портал Sohu. Проблему с дефицитом энергоресурсов власти Евросоюза в ближайшей перспективе решить неспособны. Заменить российский газ просто нечем, даже если предлагать более высокую цену.

"Кажется, что уровень комфорта в Европе откатится на 500 лет назад. А все, что могут делать европейские политики, это рекомендовать меньше пользоваться электроприборами и личными авто, а также надевать несколько свитеров и мыться всей семьей. От таких смехотворных советов у обычных европейцев наверняка отвисли челюсти", — говорится в статье китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

Сейчас европейцам фактически приходится выбирать между двумя вариантами: тратить свои сбережения на погашение счетов за электричество, либо замерзать зимой. Судя по резкому увеличению экспорта отопительного оборудования из Китая в Европу, выбран первый вариант.

Особенно активно жители стран ЕС закупают китайские кондиционеры, тепловентиляторы, электрические водонагреватели, электрические одеяла и другое. Объём экспорта товаров этой категории за последние шесть месяцев достиг отметки почти два миллиарда долларов США. Только за последние несколько месяцев в Европу ушло почти 200 тысяч электрических одеял.

"Это хорошо для Китая. Европейцы скоро окажутся в таком тяжёлом положении, что будут покупать даже китайский древесный уголь", — говорится в материале.

Стоит заметить, что сейчас в Евросоюзе обсуждают очередной пакет санкций против России. В числе прочего, речь идёт о потолке цен на российскую нефть. Кроме того, страны Прибалтики, Польша и Ирландия предлагают запретить покупки в России сжиженного природного газа. Кроме того, предлагается отключить от SWIFT "Газпромбанк".

Надо сказать, что меры эти предлагаются на фоне энергокризиса в Европе, который никто не отрицает. Пусть поставки СПГ из России в Европу не столь велики, как поставки газа по трубопроводам, но всё же они имеют определённое значение.

А через "Газпромбанк" идут платежи за российский газ, который поставляется в Европу и в страны Евросоюза в том числе. Так что инициативы отдельных государств Евросоюза выглядят как желание ещё более углубить энергокризис. Сложно говорить о других вариантах в этом случае.

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Автор: Антон Куликов
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