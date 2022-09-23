EUObserver: в РФ не осталось "важных птиц", не попавших в санкционные списки ЕС

Евросоюз не может определить, кого ещё из россиян добавить в санкционные списки. Почти против всех "важных птиц" России уже предприняты ограничения, сообщает издание EUobserver, ссылаясь на свои источники.

"Важных птиц не осталось. У нас уже полная коллекция олигархов и всех лиц в политическом и оборонном истеблишментах", — приводит издание слова источника из ЕС.

Европейские дипломаты рассматривают возможность введения санкций против журналистов. Однако руководство Евросоюза выступает против этого, отметил источник.