Евросоюз не может определить, кого ещё из россиян добавить в санкционные списки. Почти против всех "важных птиц" России уже предприняты ограничения, сообщает издание EUobserver, ссылаясь на свои источники.
"Важных птиц не осталось. У нас уже полная коллекция олигархов и всех лиц в политическом и оборонном истеблишментах", — приводит издание слова источника из ЕС.
Европейские дипломаты рассматривают возможность введения санкций против журналистов. Однако руководство Евросоюза выступает против этого, отметил источник.
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