В 2022 году в Приморье получили уже более 2 тысяч дальневосточных гектаров

В Приморском крае программа "Дальневосточный гектар" продолжает набирать обороты, пишет vostokmedia.com.

Только в текущем году участки земли в регионе были выданы более 2 тысячам жителям РФ. В министерстве земельных и имущественных отношений заметили, что в этом году спрос на участки в рамках программы превысил показатели предыдущего года: в незавершившемся 2022 году уже 2171 участок на Дальнем Востоке нашёл своих новых хозяев, в то время как в 2021 году было роздано порядка 1600 гектаров.

Большая часть получивших участки — жители Приморья, которые планируют возводить на участках личное жильё или выращивать сельхозпродукцию.