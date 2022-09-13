Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил несколько вариантов развития региона. В городе Арсеньев будет построен горнолыжный курорт, спортивный комплекс и новая школа на 1100 мест во Владивостоке. В регионе пройдёт комплексная застройка, в которой освоят 500 тысяч квадратных метров. На это выделено 59 млрд рублей.
"Также приступят к поддержке ТОР "Михайловский", обеспечению жильём детей-сирот, строительству вторых очередей кампуса ДВФУ и другим проектам", — сообщает vostokmedia.com.
В Приморье будут построены две школы, рассчитанные на 880 мест, и два детских сада.
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