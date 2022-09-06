Министерство энергетики России рассматривает возможность строительства АЭС на юге Приморского края в дальневосточном регионе.
"Такие площадки мы рассматривали. Есть один из вариантов — станция на юге Приморья", — сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на полях ВЭФ.
Как подчеркнул министр, пока окончательное решение о выборе территории для строительства не принято.
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