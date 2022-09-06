Россия изучает возможность строительства АЭС на юге Приморского края

Министерство энергетики России рассматривает возможность строительства АЭС на юге Приморского края в дальневосточном регионе.

"Такие площадки мы рассматривали. Есть один из вариантов — станция на юге Приморья", — сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на полях ВЭФ.

Как подчеркнул министр, пока окончательное решение о выборе территории для строительства не принято.