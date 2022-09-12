Рожанковский об обнулении импорта металла с США: "игра в дурочка"

Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский сообщил, что импорт российской стали и железа в Соединённые Штаты сошёл на нет из-за политических решений Вашингтона, однако металл всё равно будет поставляться в США, но под другой маркировкой и при участии посредников.

"Эта проблема решается просто: перемаркировывают продукцию и поставляют под той маркировкой, которая устраивает американских конгрессменов. Такая "игра в дурачка", — приводит его слова Радио 1.

По словам эксперта, Вашингтон на протяжении длительного времени в различные периоды вводил против некоторых государств заградительные пошлины, теперь настала очередь Москвы.