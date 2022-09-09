Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Немецкий депутат Гизи: Украина не сможет победить Россию
Die Welt*: в Германии возросла угроза масштабных социальных протестов
Замглавы МИД РФ: нужно время, чтобы отреагировать на предложения МАГАТЭ по ЗАЭС
Прилепин: Изюму срочно нужно подкрепление, сил не хватает
Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с РФ
Данилко похвалил Пугачёву за то, что красноречиво молчит: "Всё понятно"
В Ачинске пристав пригласил на свидание женщину, чтобы взыскать с неё алименты
В МИД России заявили, что миссия ООН в Еленовку состоится
Читатели BV: Путину ясно, что Европа передала право принятия решений НАТО

Правительство придумало: долги жильцов по ЖКУ распределят между соседями

Экономика

Бороться с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) коммунальщики будут нестандартными методами. Теперь недополученную плату за содержание общего имущества взыщут с соседей.

Правительство придумало: долги жильцов по ЖКУ распределят между соседями

Правительство России утвердило необычный метод борьбы с неплательщиками за ЖКУ, сообщают "Новые Известия". Если отдельные жильцы дома копят долги по общедомовым нуждам, в конечном итоге суммы перейдут на соседей.

В настоящее время финальным плательщиком за общедомовые нужды выступает управляющая компания. Она же и борется с долгами жильцов, неверными показаниями, сверхнормативными расходами и незаконными врезками.

Новый порядок погашения задолженностей прописан в Постановлении правительства №92 от 03.02.2022 г. Оно вступило в силу с 1 сентября 2022 года, однако "распределение затрат на долги по ЖКХ между жильцами" начнётся с 1 января 2023 года.

Это подтвердил министр ЖКХ Республики Башкортостан Алан Марзаев, отметивший, что сверхнормативные расходы на общедомовое имущество будет перенесено с управляющих компаний на население.

Он напомнил, что есть Совет дома, который может выявить недобросовестного плательщика коммунальных услуг и решить вопрос напрямую (заставив его платить уговорами или судом. — Прим. ред.).

Эксперты издания отмечают, что пока с законом выходит нестыковка: сейчас просто нет законных оснований, по которым долги одних граждан должны оплачивать другие граждане, причём совершенно посторонние друг другу.

Многие могут вообще перестать платить, заявив: "У меня дети, кредиты, траты, зачем платить ещё и за ЖКУ, если это сделают богатые соседи".

В конце концов есть ряд издержек — пени, неустойки, проценты за пользование денежными средствами и пр. Взимать их — прямая обязанность УК.

Впрочем, УК всегда работали в интересах каких-то деловых или финансовых групп, не выдавая при этом осязаемого результата. Например, в Германии доходность от предоставления ЖКУ в 12% считается успешной, и при этом всё работает, у нас при 50% доходности — фактическая катастрофа в отрасли.

Законом предусмотрено, что если собственник не передаёт показания приборов учёта, ему сначала начисляются среднемесячные показания, а потом — норматив потребления. После передачи данных расчёт может быть пересмотрен. В любом случае это убытки УК, а не остальных граждан.

Особенно от такой практики пострадают жильцы новостроек, где:

  • половина собственников ещё не заехала, делает ремонт и не передаёт показания приборов учёта;
  • вторая половина дома уже обжилась, передаёт показания приборов учёта.

В этих случаях начисления могут быть колоссальными, но… от этого никуда не деться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм
Популярное
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.

Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Спецназ Росгвардии выведен из Балаклеи: есть потери
Силовые структуры
Спецназ Росгвардии выведен из Балаклеи: есть потери
Силовые структуры
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Поддубный: под Балаклеей нашлись 200 "пропавших" польских танков
Анжела Якубовская В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву Анжела Якубовская Сергей Лебедев Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи Сергей Лебедев Александр Артамонов На Запорожской АЭС Киев получал миллиарды долларов Александр Артамонов
Силовые структуры
Кнутов: США применят против РФ ядерное оружие, а потом предложат заключить мир
Силовые структуры
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям
Военные новости
"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям
Последние материалы
Прилепин: Изюму срочно нужно подкрепление, сил не хватает
Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с РФ
Данилко похвалил Пугачёву за то, что красноречиво молчит: "Всё понятно"
В Ачинске пристав пригласил на свидание женщину, чтобы взыскать с неё алименты
В МИД России заявили, что миссия ООН в Еленовку состоится
Читатели BV: Путину ясно, что Европа передала право принятия решений НАТО
МИД России сообщил о рассмотрении вопроса введения виз для украинцев
Медведев догадался о планах США в Совбезе ООН: "Замучаются пыль глотать"
Правительство придумало: долги жильцов по ЖКУ распределят между соседями
Филипоненко: ВСУ наносят хаотичные удары по населённым пунктам у линии фронта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников