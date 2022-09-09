Правительство придумало: долги жильцов по ЖКУ распределят между соседями

Бороться с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) коммунальщики будут нестандартными методами. Теперь недополученную плату за содержание общего имущества взыщут с соседей.

Правительство России утвердило необычный метод борьбы с неплательщиками за ЖКУ, сообщают "Новые Известия". Если отдельные жильцы дома копят долги по общедомовым нуждам, в конечном итоге суммы перейдут на соседей.

В настоящее время финальным плательщиком за общедомовые нужды выступает управляющая компания. Она же и борется с долгами жильцов, неверными показаниями, сверхнормативными расходами и незаконными врезками.

Новый порядок погашения задолженностей прописан в Постановлении правительства №92 от 03.02.2022 г. Оно вступило в силу с 1 сентября 2022 года, однако "распределение затрат на долги по ЖКХ между жильцами" начнётся с 1 января 2023 года.

Это подтвердил министр ЖКХ Республики Башкортостан Алан Марзаев, отметивший, что сверхнормативные расходы на общедомовое имущество будет перенесено с управляющих компаний на население.

Он напомнил, что есть Совет дома, который может выявить недобросовестного плательщика коммунальных услуг и решить вопрос напрямую (заставив его платить уговорами или судом. — Прим. ред.).

Эксперты издания отмечают, что пока с законом выходит нестыковка: сейчас просто нет законных оснований, по которым долги одних граждан должны оплачивать другие граждане, причём совершенно посторонние друг другу.

Многие могут вообще перестать платить, заявив: "У меня дети, кредиты, траты, зачем платить ещё и за ЖКУ, если это сделают богатые соседи".

В конце концов есть ряд издержек — пени, неустойки, проценты за пользование денежными средствами и пр. Взимать их — прямая обязанность УК.

Впрочем, УК всегда работали в интересах каких-то деловых или финансовых групп, не выдавая при этом осязаемого результата. Например, в Германии доходность от предоставления ЖКУ в 12% считается успешной, и при этом всё работает, у нас при 50% доходности — фактическая катастрофа в отрасли.

Законом предусмотрено, что если собственник не передаёт показания приборов учёта, ему сначала начисляются среднемесячные показания, а потом — норматив потребления. После передачи данных расчёт может быть пересмотрен. В любом случае это убытки УК, а не остальных граждан.

Особенно от такой практики пострадают жильцы новостроек, где:

половина собственников ещё не заехала, делает ремонт и не передаёт показания приборов учёта;

вторая половина дома уже обжилась, передаёт показания приборов учёта.

В этих случаях начисления могут быть колоссальными, но… от этого никуда не деться.