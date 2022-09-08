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Экономист Щербаков одобрил идею Минфина отдать пенсионерам их накопления

Экономика

Экономист Александр Щербаков положительно отозвался о предложении Минфина отдать в собственность пенсионерам сделанные ими накопления.

Экономист Щербаков одобрил идею Минфина отдать пенсионерам их накопления

"Надо отдать пенсионерам те деньги, которые они накопили для самих себя. Это правильно. А решение о том, как использовать эти средства, должно приниматься самими пенсионерами, а не пенсионными фондами", — сказал Щербаков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако при этом нужно обязательно учесть возможные риски, напомнил эксперт. По его словам, в случае реализации этой идеи пенсионерам следует остерегаться мошенников, падких на свободные деньги.

Экономист предостерёг, что злоумышленники будут делать пожилым людям заманчивые предложения, чтобы получить эти средства под тем или иным предлогом. Щербаков призвал уберечь пенсионеров от такой неблагоприятной перспективы.

Также эксперт предупредил, что и сами пенсионеры, выйдя на заслуженный отдых и обнаружив на своём счёте приличную сумму, могут не удержаться от соблазна быстро её потратить, наделав при этом глупостей. Поэтому Щербаков призвал и пенсионеров, и государство действовать в такой ситуации взвешенно и осмотрительно.

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Автор: Светлана Нерадовская
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