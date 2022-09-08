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"Ведомости": Минфин РФ хочет разрешить приватизацию пенсионных накоплений

Экономика

Специалисты Минфина РФ предлагают разрешить приватизацию пенсионных накоплений россиян для инвестиций. Об этом сообщают "Ведомости".

По информации издания, министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина представили совместную презентацию, в которой сказано, что граждане РФ должны иметь право инвестировать свои пенсионные накопления по собственному усмотрению.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, при такой системе пенсионеры смогут выбирать, нужно ли им оставлять свои средства в фондах или же лучше направить эти деньги на инвестиции.

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Автор: Юлия Миленина
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