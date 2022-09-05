Сатановский: паника и истерика в европейских столицах нарастает

Приостановка "Северного потока" обернётся для ЕС серьёзными последствиями.

Брюссель стал понимать, что всё давление на Россию имеет прямо противоположный эффект. Об этом сообщает политолог Евгений Сатановский.

Он напомнил, что Россия решила приостановить поставку газа через "Северный поток" из-за неисправности турбин. В Евросоюзе необычно отреагировали на эти меры, пытаясь обвинить Кремль в энергетическом шантаже.

На фоне энергокризиса в Европе, который только усугубится из-за приостановки "Северного потока", в столицах Европы нарастает паника. В Брюсселе наблюдается настоящая истерика. Там раскидываются угрозами в адрес РФ. Но такие меры не решат проблему Европы, цитирует Сатановского портал Teletype.

"Работа "Северного потока" Россией приостановлена. То ли он прокачивать газ этой зимой будет, то ли нет, совершенно неясно. Как и то, как её переживёт без больших политических потрясений и переживёт ли вообще несчастная Европа, которой в очередной раз сильно не повезло с руководством. Паника в европейских столицах нарастает и тут уже можно сколько угодно говорить, что во всём виновата Россия", — отметил аналитик.

По его словам, власти в ЕС до сих пор не сделали нужные выводы из ситуации. А новые санкции против РФ сыграют ещё не одну злую шутку со всеми странами Евросоюза, подытожил обозреватель.