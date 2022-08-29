Хазин пояснил, почему уже осенью Запад начнёт "сворачивать" санкции

Хазин: уже осенью Запад в панике начнёт "сворачивать" санкции против России

Уже осенью Запад спешно начнёт "сворачивать" антироссийские санкции.

Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.

Люди, принимающие решения о санкционной войне против РФ, не в состоянии адекватно оценивать складывающуюся сегодня экономическую картину, отметил эксперт. Согласно их представлениям, они могут изолировать Москву и Минск, но в итоге бьют больше по себе самим.

Аналитик уверен, что развивающийся сегодня кризис в Западной Европе не сравним ни с чем.

"Он по своему экономическому механизму является полным аналогом кризиса 1930-1932 гг. Разница только в том, что он в 1,5-2 раза сильнее. Но кризис, который они могли достаточно долго оттягивать, минимизировать его последствия, они усилили своей санкционной войной. И в результате оказались в ситуации, из которой нет хорошего выхода", — в эфире YouTube-канала БЕЛТА подчеркнул политолог.

По его словам, складывается впечатление, что в США уже поняли, что санкционная война с Кремлём была ошибкой. И осенью там начнут отменять введенные ограничения и запреты.

"Одна из причин, по которой сейчас начался "премьеропад" в Британии, Италии и, думаю, в скором времени уйдёт Шольц и будут сильные проблемы у Макрона. Эти люди переоценили возможности, не учли реальное состояние дел на Украине. По этой причине они могут пытаться пойти на договоренности", — подытожил Хазин.

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