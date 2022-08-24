В Молдавии потребовали отсрочки по платежам за газ из России до конца года

Молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что российская компания "Газпром" должна пойти навстречу "Молдовагазу" и дать отсрочку по платежам за поставляемый природный газ до конца года.

Стоит отметить, что "Газпром" контролирует большую часть акций молдавской компании. А потому "Молдовагаз" должен найти решение с учётом того, что "Газпром" фактически является акционером компании, контролируя 65 процентов акций, считает Спыну.

В конце июля тот же Спыну заявил, что "Газпром" становится ненадёжным поставщиком.

"В последнее время "Газпром" становится не очень надёжным поставщиком газа, есть некоторые неопределённости, даже сегодня мы видим новые ограничения поставок газа в Европу", — сказал он тогда на заседании правительства.

А в начале августа вице-премьер заявил о нежелании ехать в Москву на переговоры, заявив, что Молдавия ведёт борьбу за независимость в энергетике.

На днях "Газпром" согласился перенести оплату аванса за поставки газа в Молдавию в августе.

"Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства перед "Газпромом" по авансу за газ в августе и обратился к российскому поставщику с просьбой перенести срок оплаты до 1 сентября 2022 года, отмечает "Газпром". "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", — было сказано в сообщении компании.

А спустя буквально несколько часов президент Молдавии Майя Санду на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявила, что переговорами с Россией "ничего нельзя добиться".

Кроме того, она стала участником организованной Киевом так называемой Крымской платформы.