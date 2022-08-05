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Автор Олег Артюков

Готовы замёрзнуть: Молдавия объявила, что не пойдёт на уступки России

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Молдавия не будет просить у России дешёвый газ и не пойдёт на уступки Москве, объявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

Готовы замёрзнуть: Молдавия объявила, что не пойдёт на уступки России

"Думаете, если мы десять раз поедем в Москву, ситуация изменится? <…> Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определённые требования. Хочу спросить у зрителей, они готовы к уступкам? У нас сейчас ведётся настоящая борьба за независимость", — сказал он в эфире телеканала Jurnal TV.

При этом Спыну отметил, что Молдавия пока не готова к борьбе за независимость в энергетике. Однако у неё нет другого выхода, учитывая разворачивающийся в мире энергокризис.

Что из себя будет представлять "борьба за независимость в энергетике" по-молдавски? Судить об этом можно по недавнему заявлению премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, которая заявила, что молдавская делегация не поехала в Москву, потому что Кишинёв не хочет жертвовать долгосрочными интересами ради более низкой краткосрочной цены на газ.

У власти в Молдавии сейчас политические силы, которые ориентируются на Запад. И, соответственно, стараются следовать в фарватере европейской политики в отношении России.

При этом в Кишинёве, очевидно, готовы жертвовать интересами жителей собственной страны, поскольку прекрасно понимают, что Евросоюз не будет прилагать чрезмерных усилий, снабжая Молдавию деньгами и энергоресурсами. У ЕС и без того проблем хватает.

Но, судя по всему, нынешние молдавские власти рассчитывают на определённые "бонусы". Потом, когда нынешний кризис будет каким-либо образом преодолён. И вот тогда-то в Брюсселе по достоинству оценят нынешнюю "принципиальность" Кишинёва. Такие вот "долгосрочные интересы"… Причём, на какие именно уступки не собирается идти Молдавия и в чём именно заключается "борьба за независимость", не расшифровывается. Платить за газ, когда вздумается и по тем ценам, которые устраивают молдавские власти? Но на такие условия едва ли кто из молдавских контрагентов согласится.

Напомним, в октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" заключили соглашение, в результате которого газовый контракт был продлён на пять лет. В российской компании подчеркнули, что соглашение было заключено практически полностью на условиях молдавской стороны. Но при полной и своевременной оплате поставок газа и проведения аудита задолженности молдавской компании.

Со времени заключения соглашения практически каждый месяц возникали проблемы с оплатой поставок газа. Молдавская сторона настояла на том, что закупочная цена газа должна учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка. Соответственно, и цены меняются в зависимости от этого. Но в последние месяцы отнюдь не в сторону понижения, что молдавские власти, конечно, не устраивает.

В конце мая тот же Андрей Спыну заявлял, что Молдавия хотела бы пересмотреть условия контракта в той части, что касается оплаты поставок газа. И подчёркивал, что российский газ "очень конкурентоспособен" и Молдавия не собирается от него отказываться.

Правда настроение молдавских властей меняется столь часто, что очень трудно прогнозировать, будут ли переговоры и будет ли достигнуто соглашение.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы газпром молдавия андрей спыну наталья гаврилица
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