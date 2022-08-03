В Молдавии выступили с предложением использовать древесину ивы в качестве альтернативного источника энергии вместо газа. Но это всего лишь попытка на фоне роста цен на газовое топливо успокоить население. У инициативы нет реального потенциала. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт пояснил в беседе с "Радио 1", что для производства биогаза, как правило, не используют древесину, а выращивают что-то травяное, то, что растёт и гниёт быстрее. Ивы он назвал очень странным вариантом.
По словам специалиста, речи о реальной замене деревьями природного газа не идёт, так власти пытаются успокоить граждан. В реальности же никакими ивами газ заменить нельзя — всё это профанация.
По словам Юшкова, иву можно использовать как дрова, но тогда следует признать, что страна откатывается в предыдущие века, когда люди грелись у костра.
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Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.