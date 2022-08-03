Юшков: предложение Молдавии заменить газ ивами — профанация

В Молдавии выступили с предложением использовать древесину ивы в качестве альтернативного источника энергии вместо газа. Но это всего лишь попытка на фоне роста цен на газовое топливо успокоить население. У инициативы нет реального потенциала. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт пояснил в беседе с "Радио 1", что для производства биогаза, как правило, не используют древесину, а выращивают что-то травяное, то, что растёт и гниёт быстрее. Ивы он назвал очень странным вариантом.

По словам специалиста, речи о реальной замене деревьями природного газа не идёт, так власти пытаются успокоить граждан. В реальности же никакими ивами газ заменить нельзя — всё это профанация.

По словам Юшкова, иву можно использовать как дрова, но тогда следует признать, что страна откатывается в предыдущие века, когда люди грелись у костра.