В Хабаровске нашли новый ресурс для экспорта в Китай — натуральные удобрения

Компания из Хабаровского края изобрела органическое удобрение нового поколения. Производитель рассчитывает, что Китай будет закупать новинку в промышленных объёмах.

Будущий грузопассажирский переход в Китай на Большом Уссурийском острове упростит международную торговлю с КНР. "Дальневосточная торфяная компания" представила новый продукт для экспорта — натуральное удобрение, получаемое из торфа и отходов спиртзаводов.

После производства спирта и кормовых дрожжей в качестве побочного продукта остаётся природный полимер лигнин, утилизация которого ранее представляла проблему. Оказалось, что вещество является настоящим кладезем углерода, которым сельхозпроизводители удобряют истощённые земли.

"В КНР существует проблема — во многих провинциях сельхозземли стали "бедными". Поэтому их так заинтересовали наши разработки", — рассказал глава компании Александр Тимофеев изданию transsibinfo.com.

По его словам, Китай готов ежегодно закупать около 300-400 тысяч тонн нового удобрения.