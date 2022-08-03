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В Хабаровске нашли новый ресурс для экспорта в Китай — натуральные удобрения

Экономика

Компания из Хабаровского края изобрела органическое удобрение нового поколения. Производитель рассчитывает, что Китай будет закупать новинку в промышленных объёмах.

В Хабаровске нашли новый ресурс для экспорта в Китай — натуральные удобрения

Будущий грузопассажирский переход в Китай на Большом Уссурийском острове упростит международную торговлю с КНР. "Дальневосточная торфяная компания" представила новый продукт для экспорта — натуральное удобрение, получаемое из торфа и отходов спиртзаводов.

После производства спирта и кормовых дрожжей в качестве побочного продукта остаётся природный полимер лигнин, утилизация которого ранее представляла проблему. Оказалось, что вещество является настоящим кладезем углерода, которым сельхозпроизводители удобряют истощённые земли.

"В КНР существует проблема — во многих провинциях сельхозземли стали "бедными". Поэтому их так заинтересовали наши разработки", — рассказал глава компании Александр Тимофеев изданию transsibinfo.com.

По его словам, Китай готов ежегодно закупать около 300-400 тысяч тонн нового удобрения.

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Автор: Антон Уткин
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