В Хабаровском крае появится новый пограничный переход в Китай

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полпредом в ДФО Юрием Трутневым.

На встрече обсуждалось рациональное природопользование и способы повысить эффективность использования минеральных ресурсов в Хабаровском крае. Также был затронут важный вопрос расширения транспортной инфраструктуры региона.

Восточный участок Транссиба и БАМ после небольшой модернизации смогут значительно увеличить пропускную способность, что послужит толчком для развития инфраструктуры морских и речных портов края.

Дополнительно было озвучено, что Большой Уссурийский остров обзаведётся грузопассажирским переходом в Китай: проект уже проработан и запущен процесс строительства, сообщает портал transsibinfo.com.

Также на острове может появиться экспериментальная межгосударственная территория опережающего развития, рассказал по результатам встречи Михаил Дегтярёв.