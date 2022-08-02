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Исследование: Россия тотально зависит от импорта стратегического оборудования

Экономика

Зависимость России от импорта газового оборудования является серьёзной проблемой.

Исследование: Россия тотально зависит от импорта стратегического оборудования

По данным Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики (ВШЭ), более 90 процентов такого оборудования Россия импортирует. В нашей стране нет собственного серийного производства турбин средней и большой мощности.

В настоящее время поставки зарубежной продукции прекращены. А импорт играл большую роль в российском энергетическом машиностроении.

По мнению экспертов, в ближайшие годы отмена подобной блокады маловероятна. А это означает, что России необходимо искать замену импортным поставщикам, например, в Китае.

Очевидно, что полностью заместить оборудование и комплектующие для него будет делом весьма непростым, если вообще возможным. В любом случае, на это потребуется много времени и средств.

По данным ЦКЕМИ, более 75% импорта газовых турбин и компонентов приходилось на страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям.

В 2020 году на Чехию и Канаду приходилось 33 и 30% от общего объема импорта газовых турбин малой мощности (менее 5 МВт). Из США приходило 22% от общего числа, из Франции — восемь процентов, ещё четыре процента — Украина.

США обеспечили 41% импортных поставок турбин мощностью более 5 МВт, Великобритания — 25%, Швеция — 20%, Япония — пять процентов.

В российской энергосистеме используются импортным газовые турбины общей мощностью 22 гигаватта или около 15-20% от совокупной мощности тепловой генерации.

В нашей стране несколько лет идут работы по импортозамещению газовых турбин мощностью 65-170 мегаватт. Но их серийное производство и сервис пока не начаты.

Для надежного энергоснабжения до локализации производства запасных частей и сервисного обслуживания Минэнерго предлагает экономить ресурсы установленных газовых турбин, в течение двух лет снижая время их работы.

Компания "Силовые машины" планировали создать первый образец газовой турбины 170 мегаватт, которая должна заместить машину Siemens, в 2022–2023 годах, а турбину 65 мегаватт — с 2024-го.

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Автор: Антон Куликов
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