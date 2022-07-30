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Маски долой: "Газпром" публикует переписку с авторами турбинного квеста

Экономика

Россия была вынуждена сократить поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" по вине подрядчика по ремонту турбин для газоперекачивающих агрегатов, заявил зам исполнительного директора "Газпрома" Виталий Маркелов.

Маски долой: "Газпром" публикует переписку с авторами турбинного квеста

"Проблемы связаны с тем, что немецкая компания Siemens, которая производит турбины, не выполняет свои обязательства", — сказал он в эфире ТК "Россия-24".

По словам Маркелова, мало того, что турбина, которая была отправлена на ремонт в декабре прошлого года и должна была вернуться на место в мае, так и не "приехала" к заказчику, так как Siemens без ведома "Газпрома" (а заказчик ремонта — российская компания) отдала ее Германии.

В среду оператор Nord Stream 1 Gascade сообщил, что поток газа по трубопроводу был сокращен до одной пятой от его максимальной мощности. Газпромовский чиновник пояснил, что сейчас на СП-1 работает только одна турбина из шести, рассчитанная на прокачку не более 33 миллионов кубометров в сутки. Еще один "горячий" резервный комплект находится в запасе.

"Наработка остальных агрегатов превышает 25 тысяч часов, что соответствует прописанной в контракте необходимости полной замены на отремонтированный в заводских условиях узел. Это условия двустороннего документа", — подчеркнул Маркелов, добавив, что именно западные партнеры компании, обвиняющие "Газпром" в намеренном уменьшении поставляемых объемов газа "не выполняют свои контрактные обязательства по обслуживанию компрессорной станции”.

Маркелов сообщил также, что его "Газпром" планирует обнародовать часть переписки с западными партнерами. Некоторые документы были опубликованы несколько часов спустя в Telegram-канале газового гиганта.

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Автор: Ольга Лебедева
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