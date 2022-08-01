На тысячной купюре могут появится Нижний Новгород и Казань

В то время как Центробанк намерен вновь ввести в оборот бумажные денежные знаки в пять и десять рублей, заместитель председателя ЦБ Сергей Белов проинформировал, что в России утвержден концепт новых банкнот в одну и пять тысяч рублей, в частности, на тысячной купюре могут появиться с одной стороны — Нижний Новгород, а на оборотной — одна из достопримечательностей Казани.

"Белов предлагает журналистам угадать, какие именно знаковые места будут изображены, при этом называя лишь часть предложенных Совету директоров Банка России вариантов. В частности, перечисляет такие символы Нижнего Новгорода, как Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница, Госбанк, стадион "Нижний Новгород" и памятник Максиму Горькому", — приводит его слова newsnn.ru.

Помимо перечисленных изображений на тысячу рублей могут быть нанесены башня Сююмбике Казанского кремля, сам Казанский кремль, заповедник "Городище" или Центр семьи Казан, а также Волга.

Отмечается, что выпуск новой купюры в 1000 рублей запланирован на 2023 год.