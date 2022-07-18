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Специалист ФНЭБ о проблемах "Газпрома": Объявлен форс-мажор по контрактам

Экономика

Заместитель генедиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Pravda.Ru объяснил, с чем может быть связан "форс-мажор" по поставкам газа в ФРГ.

Специалист ФНЭБ о проблемах "Газпрома": Объявлен форс-мажор по контрактам

Гривач уверен, что рассматривать проблему следует в юридическом ключе.

"Это обычный юридический шаг в рамках контрактов. В середине июня "Газпром" заявил, что вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за ситуации с обслуживанием турбин для компрессорной станцией "Портовая". В связи с этим объявлен форс-мажор по контрактам", — объяснил эксперт.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что трудности связаны с тем, что заменить газотурбинный двигатель от Siemens невозможно и починить его своими силами Россия не может.

Ранее китайское информагентство Sina сообщило, что Россия решит судьбу поставок газа в Европу 21 июля.

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Автор: Елена Былкина
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