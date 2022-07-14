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Sina: Россия решит судьбу поставок газа в Европу 21 июля

Экономика

Россия решит вопрос с дальнейшими поставками природного газа в страны Евросоюза в прежних объёмах или же их прекращения 21 июля. В этот день Европу ожидают два важных события.

Sina: Россия решит судьбу поставок газа в Европу 21 июля

Во-первых, 21 июля состоится заседание Европейского Центробанка, который будет принимать решение ужесточения кредитно-денежной политики и повышении ключевой ставки, отмечает китайское информагентство Sina.

Во-вторых, в этот день закончится плановое техобслуживание газопровода "Северный поток". И Россия примет решение, которое касается объёмов поставок природного газа в страны Евросоюза.

Многие лидеры Европы высказали опасения, что "Газпром" прекратит поставки газа через "Северный поток" из-за введения антироссийских санкций. Если данное решение примут, то экономику Европы ждёт сильный удар.

По мнению китайских журналистов, для европейцев вопрос поставок газа из России имеет даже большее значение, чем повышение ключевой ставки.

Напомним, в середине июня "Газпром" резко сократил поставки по газопроводу "Северный поток" практически на 60 процентов. Причина в том, что власти Канады отказались санкционировать возвращение "Газпрому" турбины, которая была отправлена на завод в Монреале для технического обслуживания.

Спустя месяц этот вопрос всё же был урегулирован. В Канаде решили вернуть турбину Германии, которая должна передать её "Газпрому". Правда, решить вопрос до 21 июля явно не успеют.

Вообще говоря, остановка "Северного потока" на обслуживание — это достаточно рутинный процесс. О нынешнем было известно ещё в сентябре прошлого года.

Однако после сокращения поставок по газопроводу в Германии и в других европейских странах стали высказывать опасения, что Россия может и не возобновить поставки. Для ФРГ эти поставки имеют очень большое значение. В Германии, например, впервые с апреля приступили к отбору газа из подземных хранилищ, хотя должны были бы заниматься закачкой газа.

Впрочем, стоит напомнить, что поставки российского газа в Европу идут также через Украину и по "Турецкому потоку". Хотя они ориентированы в первую очередь на страны Южной и Центральной Европы.

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Автор: Антон Куликов
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