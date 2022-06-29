Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Reuters: Транзит в Калининград через Литву возобновят в начале июля
Петровский: Любой извращенец может присоединиться к украинским фашистам
360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS
Мезюхо: своим сравнением политики НАТО с турникетами метро Зеленский себя унизил
Reuters: США не отправят Турции истребители F-16 в обмен на расширение НАТО
Политолог Чадаев: Запад не может простить России её "токсичной маскулинности"
Немцы призвали Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине
Бородай: “В ВСУ ощущается острая нехватка пушечного мяса”
Сатановский уличил Джонсона в незнании истории Великобритании

Эксперт: ИП и юрлиц заинтересуют SMS-уведомления о налогах в Подмосковье

Экономика

Внедряемая в Подмосковье услуга SMS-уведомлений об уплате налогов будет полезной для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но мало востребованной самозанятыми и физлицами. Такое мнение Радио 1 высказала налоговый эксперт Юлия Майфет.

Эксперт: ИП и юрлиц заинтересуют SMS-уведомления о налогах в Подмосковье

"Это будет необходимо индивидуальным предпринимателям, которые платят страховые взносы за работников, вносят авансовые платежи. Им необходимо получать информирование о наличии задолженности. Юрлицам в плане контроля за своей бухгалтерией это тоже будет необходимо", — сказала она.

Касаясь физических лиц и самозанятых, Майфет отметила, что эти категории получают всю необходимую информацию о налогах в личном кабинете. Поэтому новая услуга их может не заинтересовать, полагает эксперт.

Ранее подмосковное управление ФНС сообщило, что у местных налогоплательщиков появится возможность получать актуальную информацию об уплате налогов по SMS или электронной почте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Камиль Джабраилов
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Судно не следовало выводить в море для активных действий.

Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Мир. Новости мира
Багдасаров: два звонка из Кремля, и США не из чего будет делать патроны
Любовь Степушова Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа Любовь Степушова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов Людмила Черткова Байден не сдержал обещание: доллар по 50 рублей вместо 200 Людмила Черткова
Силовые структуры
Мирошник: треть боевиков ВСУ сдалась в плен в пригороде Лисичанска
Силовые структуры
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Кедми заявил о возможном участии ВС Белоруссии в СВО на Украине
Мир. Новости мира
Кедми заявил о возможном участии ВС Белоруссии в СВО на Украине
Последние материалы
Петровский: Любой извращенец может присоединиться к украинским фашистам
360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS
Медведка уничтожает клубни, корнеплоды, семена и всё, что попадётся ей на пути
Мезюхо: своим сравнением политики НАТО с турникетами метро Зеленский себя унизил
Электромобили в России — признак роскоши и недоступность содержания
Reuters: США не отправят Турции истребители F-16 в обмен на расширение НАТО
Эксперт: ИП и юрлиц заинтересуют SMS-уведомления о налогах в Подмосковье
Политолог Чадаев: Запад не может простить России её "токсичной маскулинности"
Немцы призвали Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине
Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников