Внедряемая в Подмосковье услуга SMS-уведомлений об уплате налогов будет полезной для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но мало востребованной самозанятыми и физлицами. Такое мнение Радио 1 высказала налоговый эксперт Юлия Майфет.
"Это будет необходимо индивидуальным предпринимателям, которые платят страховые взносы за работников, вносят авансовые платежи. Им необходимо получать информирование о наличии задолженности. Юрлицам в плане контроля за своей бухгалтерией это тоже будет необходимо", — сказала она.
Касаясь физических лиц и самозанятых, Майфет отметила, что эти категории получают всю необходимую информацию о налогах в личном кабинете. Поэтому новая услуга их может не заинтересовать, полагает эксперт.
Ранее подмосковное управление ФНС сообщило, что у местных налогоплательщиков появится возможность получать актуальную информацию об уплате налогов по SMS или электронной почте.
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