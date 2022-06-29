Эксперт: ИП и юрлиц заинтересуют SMS-уведомления о налогах в Подмосковье

Внедряемая в Подмосковье услуга SMS-уведомлений об уплате налогов будет полезной для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но мало востребованной самозанятыми и физлицами. Такое мнение Радио 1 высказала налоговый эксперт Юлия Майфет.

"Это будет необходимо индивидуальным предпринимателям, которые платят страховые взносы за работников, вносят авансовые платежи. Им необходимо получать информирование о наличии задолженности. Юрлицам в плане контроля за своей бухгалтерией это тоже будет необходимо", — сказала она.

Касаясь физических лиц и самозанятых, Майфет отметила, что эти категории получают всю необходимую информацию о налогах в личном кабинете. Поэтому новая услуга их может не заинтересовать, полагает эксперт.

Ранее подмосковное управление ФНС сообщило, что у местных налогоплательщиков появится возможность получать актуальную информацию об уплате налогов по SMS или электронной почте.