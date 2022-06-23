Бизнесмена избили в Подмосковье из-за символа СВО на куртке

Владелец подмосковного отеля получил травмы из-за нападения людей, которым не понравилось, что бизнесмен носит на одежде символику спецоперации на Украине.

Патриот Игорь Баулин, который является владельцем отеля в виде замка под Коломной, рассказал, что клиенты придрались к символу V в цветах российского флага, который украшал рукав его куртки.

Носил он, по словам бизнесмена, нарукавный шеврон белогвардейских частей, однако на вопрос отдыхающих Баулин заявил, что носит символ, который использует российские войска на Украине.

Предприниматель рассказал, что после завершения банкета его атаковали с кулаками. Баулин получил сотрясение и травмы средней тяжести.

Бизнесмен уверил, что знает имена нападавших и уже обратился за помощью в правоохранительные органы.

"Полно сейчас таких проявлений. Это маргиналы, их полно в нашем обществе, которые просто ненавидят нашу страну и желают ей проблем, бед", — цитирует слова мужчины "Осторожно, новости".

Ранее сообщалось, что в городе Мичуринск Тамбовской области неизвестные расписали надгробие украинским лозунгом. По факту осквернения захоронения возбуждено уголовное дело.