Аналитик Зимниски: спрос на алмазы из России резко упал с конца мая

Торговля алмазами из России резко замедлилась, так как огранщики встречают запрос на бриллианты из других источников. Об этом рассказал независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски. Его слова приводит newizv. ru.

По словам эксперта, это связано также со сложностями при оплате товаров из России в долларах США. Клиенты начали запрашивать именно нероссийские товары, отмечают часть производителей бриллиантов.

На поставщиков давят основные игроки отрасли, которые ранее обязались не приобретать добытые в России алмазы.

Из-за санкций против "Алроса" с конца января до середины мая мелкие алмазы и камни околоювелирного качества выросли в цене на 32%, а в среднем по рынку стоимость корректировалась на 13%, уточнил Зимниски.

По его мнению, дефицит мелкоразмерного сырья в переработке будет ощущаться по мере приближения ко второй половине нынешнего года. Однако ещё большее снижение спроса сможет выровнять рынок, считает собеседник издания.