США ввели санкции против российской алмазной промышленности

Новый санкционный список российских предприятий и частных лиц опубликован Управлением по управлению иностранными активами американского Минфина (OFAC). В нём оказалась, среди прочих, компания "АЛРОСА" — крупнейший добытчик алмазов в стране.

Также в списке, по иронии судьбы, оказались КБ "Алмаз" и "Рубин", вместе с другими предприятиями российского ВПК, включая Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) и её менеджеров.

Все эти организации и лица теперь находятся под блокирующими санкциями со стороны США. Это значит, что они не смогут воспользоваться своими активами на американской территории, а американцы не смогут заключать с ними никакие сделки.